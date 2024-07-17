Читатель рассказал, что вырытая яма на бульваре Архитекторов превратилась в бассейн.

Сегодня, 17 июля, в Омске прошел сильный ливень. Вода затопила не только улицы и тротуары, но также дворы и подземные переходы. Омичи рассказали, что некоторые дороги оказались настолько залиты, что автомобили буквально «тонули».

В редакцию «Омск-информа» обратился читатель, который живет на Левобережье. Он рассказал, что обнаружил целый бассейн, который находится напротив парка 300-летия Омска.

«Бассейн» образовался на бульваре Архитекторов после сильного ливня. Неизвестно, всему виной только дневной ливень, или же вода скапливалась еще с ночи, когда тоже шел дождь.