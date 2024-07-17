В районе проводятся работы по просушке и дезинфекции жилья.

В Омской области прошло очередное заседание оперштаба по ликвидации последствий паводка. Во время мероприятия участники обсудили текущую ситуацию.

Сейчас в Усть-Ишимском районе больше не осталось затопленных домов. Продолжаются работы по дезинфекции и просушке жилья.

Районы, которые закрепили за пострадавшими населенными пунктами, занялись обследованием домов и формированием строительных бригад. На территории Усть-Ишимского района продолжат убирать мусор.

В отдаленных населенных пунктах начали работать выездные группы сотрудников МФЦ, которые принимают от жителей заявления на получение компенсаций. Комиссии по оценке ущерба также продолжают обследовать жилье.