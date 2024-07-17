Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Дуэт споет в «Омской крепости».
Кроме «Пиццы» и Виталия Гогунского (Кузи из «Универа»), на Дне города в Омске выступит группа «5УТРА» (0+). Как сообщает «Ом1», концерт пройдет 3 августа на одной из площадок в «Омской крепости».
Отметим, что «Пицца» и Кузя выступят на Соборной площади. Концерт последнего оплатит московский застройщик.
·Культура/Афиша

Дуэт споет в «Омской крепости».
Кроме «Пиццы» и Виталия Гогунского (Кузи из «Универа»), на Дне города в Омске выступит группа «5УТРА» (0+). Как сообщает «Ом1», концерт пройдет 3 августа на одной из площадок в «Омской крепости».
Отметим, что «Пицца» и Кузя выступят на Соборной площади. Концерт последнего оплатит московский застройщик.