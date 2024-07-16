Виталий Гогунский известен многим по главной роли в сериале «Универа». Теперь он крутой певец, выступающий со своей группой.

Еще одной звездой празднования Дня города в Омске станет певец Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ». Популярный актер раскрыл в себе певческий талант и становится все более востребованным в этом амплуа. Гогунский выступает со своей группой и исполняет песни, созданные им самим.

Гонорар артиста за выступление в Омске пока не известен. По данным портала «СуперОмск», его концерт оплатит московский застройщик «Глоракс Групп». Накануне стало известно о планах компании по выходу на омский рынок жилья. Москвичи намерены строиться у моста имени 60-летия ВЛКСМ – в июне «Глоракс Групп» выкупила участок площадью 3,7 гектара между зданиями санатория «Рассвет» и НПО «Мостовик».

Ранее сообщалось о выступлении на Дне города в Омске группы «Пицца». Она станет хедлайнером праздника.