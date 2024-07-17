Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать рецидивиста, промышлявшего наркотиками. Он начал отстреливаться.

В селе Усть-Заостровка Омского района сотрудники полиции задержали вооруженного преступника. Рецидивист оказал правоохранителям активное сопротивление и ранил одного из них из пистолета. Инцидент произошел вечером 16 июля.

Трое представителей управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области получили информацию, что в лесу у автозаправочной станции находится 27-летний мужчина, причастный к незаконному обороту наркотиков. При попытке задержания он начал стрелять.

– Ранее неоднократно судимый мужчина с целью избежать задержания произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону троих сотрудников полиции, причинив одному из них непроникающее ранение грудной клетки. Подозреваемый был задержан. Потерпевшему оказана медицинская помощь, – сообщили в Следственном комитете.

С места преступления был изъят пистолет, его направили на баллистическое исследование. При досмотре в рюкзаке задержанного был обнаружен и изъят завернутый в фольгу сверток с, предположительно, запрещенным веществом. По этому факту назначена экспертиза.

На рецидивиста завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ему грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.