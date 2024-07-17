Любой природный катаклизм — будь-то жара или ливень — вызывает скачок цен на поездки в такси. Что делать в таких ситуациях, разбирался «Омск-информ».

В первой половине лета в Омске заметно подскочили цены на такси. В обсуждение ситуации активно включились, в частности, подписчики паблика «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».

— Что опять за цены на такси!!! В 2 раза дороже! Если человек в положении и тяжело ходить!!! Или в больницу надо!!! Это что за издевательство!!! Зато все дороги разом на Левом перекрыли!!! А до ближайшего транспорта, откуда можно уехать, идти 3 остановки!!! — написала одна из участниц дискуссии.

В качестве одной из причин подорожания поездок на такси комментаторы гневного поста омички называют установившуюся в регионе жару.

— Люди странные существа, хотят в 30-градусную жару, с перекрытыми дорогами, чтобы их возили по щучьему велению, по моему хотению за 200 рублей что ли? — задается вопросом подписчик паблика Владислав.

Скачки цен на такси вызывает не только жара, но и сильный дождь, ветер и вообще любой природный катаклизм. Как следует поступать в таких ситуациях, разбирался «Омск-информ».

Играем в монополию

Услуги такси в России непрерывно дорожают с апреля 2021 года, а особенно активный рост отмечался в 2023 году. По данным Росстата, только с января по сентябрь цены повысились на 15,8%. На росте цен сказывается целый комплекс причин, и одной из них, по мнению экспертов, является слабая конкуренция.

Давно прошли времена, когда такси можно было «поймать» на улице. Сегодня большинство пассажиров пользуется агрегаторами. Агрегатор – это сервис, который принимает заказы от клиентов и распределяет их по таксистам, может принимать онлайн-оплату, координирует и организует работу таксистов. В отличие от простого вызова такси по телефону у всех агрегаторов имеются мобильные приложения. Пользователи через смартфон могут заказать машину определенного класса, отследить время прибытия и стоимость предполагаемой поездки, указать необходимость наличия детского кресла, большого багажника и еще много чего другого. По данным сервиса 2ГИС, в Омске сегодня работает 12 служб заказа легкового транспорта, и ситуация с ними в нашем городе примерно соответствует общероссийской. Но только на первый взгляд, все они работают на равных, на самом же деле некоторые гораздо «равнее».

В начале июля этого года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного восприятию услуг такси. Как оказалось, больше всего респондентов - 79% - пользуются приложением «Яндекс.Такси». «Максим» назвали 8% опрошенных, Uber — 5%, «Везет» — 3%. Доля всех остальных служб — по 1% и менее. То есть одна из компаний явно доминирует над остальными, а когда появляется монополия, цены растут. Это прописная истина.

Ни «Яндексом» единым

«Яндекс» в прошлом году сумел одержать окончательную победу над таким крупным иностранным перевозчиком, как Uber. Но не только мощными финансовыми возможностями объясняется популярность службы такси от этой компании. Аналитики рынка считают, что «Яндекс.Такси» смогло добиться успеха благодаря удобному приложению, выгодным ценам, наличию различных скидок и акций, многофункциональности сервиса, а также предоставлением доступа к дополнительным услугам. Возможности большинства локальных агрегаторов откровенно уступают «Яндекс.Такси», но в последнее время ситуация стала меняться. В Омске альтернативу лидеру рынка такси и собственные заманчивые для клиентов «фишки» предоставляет, например, сервис для заказа городских поездок Drivee.

Главной особенностью этого агрегатора является то то, что «рекомендуемая цена» выставляемая программой, это не обязаловка для водителя, она лишь дана клиенту для ориентации. Рекомендуемую цену можно, договорившись с водителем, уменьшить, но не факт, что кто-то такой заказ возьмет. Если же хочется уехать быстрей, то цену можно, наоборот, увеличить. Как показала наработанная практика, омичи уже оценили возможность напрямую договариваться с водителем о стоимости поездки, и многим удается значительно экономить на поездках. О конкретных расценках можно судить только на основе косвенных данных.

— Наш сервис не вмешивается в процесс ценообразования между водителем и пассажиром, участники поездки напрямую договариваются о стоимости поездки друг с другом, поэтому назвать какую-то цену будет не совсем корректно, она зависит от многих факторов, но, основываясь на нашем опыте, можно сказать, что пассажиры выбирают нас за то, что зачастую уехать на Drivee можно в среднем на 10-15% дешевле. По нашим данным, среднестатистическая поездка в Омске занимает 16 минут, а ее дистанция составляет 7 километров, — сообщили в пресс-службе компании.

Договариваться можно не обо всем

Как бы не были высоки способности клиента у убеждению, ни один водитель за ним не поедет себе в убыток. Причем понятие справедливой стоимости у водителей и пассажиров может сильно разниться, хотя и те, и другие, могут подтвердить рост цен практически на все: от продуктов до топлива.

Так, согласно еженедельной аналитике Московской топливной ассоциации, с начала года бензин, в зависимости от марки, подорожал на 1-2 рубля за литр, а за год, по данным Росстата, стоимость литра топлива выросла от 3 до 7 рублей. Дизельное топливо и вовсе развило космические темпы и резко увеличилось в цене. Параллельно стоимость автомобилей выросла больше, чем в два раза, а стоимость запчастей — в пять раз. По данным «Российской газеты», в среднем техобслуживание за 2023 год подорожало уже на 21%. Все это не может не сказываться и на стоимости проезда в такси.

Формула ценообразования на рынке пассажирских перевозок не такая уж сложная: топливо + комиссия агрегатора с каждого заказа + налоги + штрафы + обслуживание автомобиля.

— По самым скромным подсчетам водитель должен зарабатывать минимум 3500-4000 рублей в день, чтобы выходить в ноль. А для более или менее приличного дохода водителю нужно заработать порядка 6000-8000 рублей за смену, за 8-12 часов очень непростой работы, — подсчитали в Drivee. — При этом надо понимать, что ни один водитель не работает все это время без перерыва, это опасно, да и невозможно. В реальности, с учетом ожидания пассажиров, отдыха, перекусов, отмен заказов получается в лучшем случае 5-6 часов. Если разделить минимальные 6000 рублей, которые должен заработать за день водитель, на 5 часов работы, получится, что часовая поездка такси должна стоить порядка 1200 рублей.

Понятно, что в разных регионах разные расстояния, но исходя из примерной стоимости часовой поездки легко вычислить и цену более коротких поездок: полчаса - 600 рублей, 15 минут - 300 рублей и т.д. Разумеется, это средние значения, и на цену часто влияют время вызова машины, расстояние и спрос.

В час пик — дороже

По просьбе «Омск-информа» представители агрегатора такси дали несколько советов, которые позволят омичам сэкономить на поездках. Прежде всего следует помнить, что такси дешевле всего тогда, когда спрос на него понижен. Отсюда вывод — старайтись не ездить в часы пик. Согласно статистике, наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра, а если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому лучше заказывать автомобиль за 15-20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения.

Отмечено, что спрос на такси, а как следствие и стоимость поездок, растут вечером перед выходными. Концерты, спортивные соревнования и другие скопления людей также провоцируют высокий спрос.

Дополнительно сэкономить на поездках расчетливые омичи могут, копя баллы в приложениях такси, а также используя для оплаты карту с кешбэком. Определенный процент от стоимости каждой поездки будет откладываться, а в результате можно накопить на одну, а то и несколько бесплатных.