Омск-Информ
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·Общество

Женщинам, вынашивающим ребенка, крайне нежелательно долгое нахождение за рулем.

Врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева назвала риски для беременных женщин при вождении автомобиля. Эксперт советует им долго не находиться за рулем.

– Есть три фактора риска. Во-первых, это варикоз, поскольку на область малого таза женщины оказывает давление растущий плод. Если прибавить к этому еще и долгое нахождение в сидячем положении, при котором застаивается кровоснабжение, то рисков варикозного расширения вен становится гораздо больше, – цитирует Мальцеву издание «Газета.RU». – Также из-за застоя в области малого таза может развиться геморрой.

Третьим риском является межреберная невралгия. Она может возникнуть из-за неправильного положения позвоночника, также негативное воздействие оказывает избыточная масса тела. Это заболевание трудно поддается лечению, предупредила гинеколог. Для профилактики эксперт советует использовать массажные ортопедические чехлы, которые можно подобрать самостоятельно.

·Общество

Женщинам, вынашивающим ребенка, крайне нежелательно долгое нахождение за рулем.

Врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева назвала риски для беременных женщин при вождении автомобиля. Эксперт советует им долго не находиться за рулем.

– Есть три фактора риска. Во-первых, это варикоз, поскольку на область малого таза женщины оказывает давление растущий плод. Если прибавить к этому еще и долгое нахождение в сидячем положении, при котором застаивается кровоснабжение, то рисков варикозного расширения вен становится гораздо больше, – цитирует Мальцеву издание «Газета.RU». – Также из-за застоя в области малого таза может развиться геморрой.

Третьим риском является межреберная невралгия. Она может возникнуть из-за неправильного положения позвоночника, также негативное воздействие оказывает избыточная масса тела. Это заболевание трудно поддается лечению, предупредила гинеколог. Для профилактики эксперт советует использовать массажные ортопедические чехлы, которые можно подобрать самостоятельно.