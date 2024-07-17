Женщинам, вынашивающим ребенка, крайне нежелательно долгое нахождение за рулем.
Врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева назвала риски для беременных женщин при вождении автомобиля. Эксперт советует им долго не находиться за рулем.
– Есть три фактора риска. Во-первых, это варикоз, поскольку на область малого таза женщины оказывает давление растущий плод. Если прибавить к этому еще и долгое нахождение в сидячем положении, при котором застаивается кровоснабжение, то рисков варикозного расширения вен становится гораздо больше, – цитирует Мальцеву издание «Газета.RU». – Также из-за застоя в области малого таза может развиться геморрой.
Третьим риском является межреберная невралгия. Она может возникнуть из-за неправильного положения позвоночника, также негативное воздействие оказывает избыточная масса тела. Это заболевание трудно поддается лечению, предупредила гинеколог. Для профилактики эксперт советует использовать массажные ортопедические чехлы, которые можно подобрать самостоятельно.