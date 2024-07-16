Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В повестке значится вопрос о прекращении полномочий главы воздушной гавани. 

В пятницу, 19 июля, запланировано заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». В повестке заявлен вопрос «О прекращении полномочий генерального директора». Кроме того, предполагается выбрать нового руководителя открытого акционерного общества.

На данный момент, и на протяжении пяти лет, должность генерального директора ОАО «Омский аэропорт» занимает Олег Селиверстов. Возможно, речь идет о его переизбрании. Других кандидатур на эту должность не озвучивается. 

Ранее глава Омского аэропорта заявлял, что аэроээкспрессы новой воздушной гавани ни к чему. 

·Экономика/Бизнес

В повестке значится вопрос о прекращении полномочий главы воздушной гавани. 

В пятницу, 19 июля, запланировано заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». В повестке заявлен вопрос «О прекращении полномочий генерального директора». Кроме того, предполагается выбрать нового руководителя открытого акционерного общества.

На данный момент, и на протяжении пяти лет, должность генерального директора ОАО «Омский аэропорт» занимает Олег Селиверстов. Возможно, речь идет о его переизбрании. Других кандидатур на эту должность не озвучивается. 

Ранее глава Омского аэропорта заявлял, что аэроээкспрессы новой воздушной гавани ни к чему. 