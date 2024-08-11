Самолеты из Омска всегда летали в этот город с хорошей загрузкой.

Генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов объяснил популярность рейсов в Красноярск. Сегодня, 11 августа, прямое сообщение с этим городом начала осуществлять авиакомпания «Россия».

Несмотря на то что рейс был анонсирован лишь недавно, борт прилетел и улетел почти со стопроцентной загрузкой. Направление востребовано у жителей обоих городов.

– Ранее это направление обслуживали другие авиакомпании, и рейсы всегда летали с хорошей загрузкой. Теперь омичи круглый год смогут летать в Красноярск. Для омичей это не только возможность посетить достопримечательности Красноярского края, но и спланировать свое путешествие с учетом маршрутной сети авиакомпании, – сказал Селиверстов. – Омичей ждут более 25 маршрутов внутри России и за рубеж с удобной пересадкой в аэропорту Красноярска. Например, рейсами «России» с пересадкой в Красноярске можно отправиться из Омска на китайский остров Хайнань или в Харбин.

В августе рейсы по маршруту Красноярск – Омск – Красноярск будет осуществляться по четвергам и воскресеньям, с сентября добавится еще и вторник.