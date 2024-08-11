Первый самолет из самого восточного города-миллионника страны сегодня встречали традиционной водной аркой.

Сегодня, 11 августа, Омский аэропорт возобновил прямые рейсы в Красноярск. Авиасообщение с этим городом будет осуществлять авиакомпания «Россия». Первый рейс из Красноярска приземлился сегодня в Омске в 09.26. В обратную сторону самолет отправился через час.

Борт из самого восточного города-миллионника страны встречали традиционной водной аркой. Прибывший лайнер проехал по рулежной дорожке сквозь гигантский водяной салют, запущенный из пожарных гидрантов.

Рейсы по маршруту Омск – Красноярск будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 5 353 рублей. Кстати, сегодня была почти 100-процентная загрузка, что является отличным показателем для первого рейса.