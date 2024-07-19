Омск-Информ
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·Политика

Решение принято единогласно. Это уже третий срок специалиста в этой должности.

На сегодняшнем заседании Совета директоров руководителем омского аэропорта переизбран Олег Селиверстов. Со специалистом заключили контракт на год, с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Это уже его третий срок в должности гендиректора компании. Решение принято единогласно.

Олег Селиверстов руководит предприятием с 23 июля 2019 года. По данным акционерного общества, за период его работы пассажиропоток увеличился в полтора раза.

Председателем Совета директоров ОАО «Омский аэропорт» стал вице-губернатор, курирующий инфраструктурный блок, Динар Курманов.

·Политика

Решение принято единогласно. Это уже третий срок специалиста в этой должности.

На сегодняшнем заседании Совета директоров руководителем омского аэропорта переизбран Олег Селиверстов. Со специалистом заключили контракт на год, с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Это уже его третий срок в должности гендиректора компании. Решение принято единогласно.

Олег Селиверстов руководит предприятием с 23 июля 2019 года. По данным акционерного общества, за период его работы пассажиропоток увеличился в полтора раза.

Председателем Совета директоров ОАО «Омский аэропорт» стал вице-губернатор, курирующий инфраструктурный блок, Динар Курманов.