Бюджет на отпуск увеличился, а число тех, кто не может его себе позволить, уменьшилось.

По данным опроса сервиса для поиска рабоыт Superjob, на недельный отпуск омичи готовы потратить 50 тыс. рублей на одного человека. Идеальный отпуск жители региона оценивают в 178 тыс. рублей. Эти суммы на 15 тыс. и 18 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

При этом 17 % респондентов признались, что не могут себе позволить отдых в этом году. Это на 18 % меньше, чем в прошлом году.

Больше омичей могут пот ратить на отпуск жители Москвы (67 тыс. рублей) Красноярска, Екатеринбурга и Казани (по 65 тыс. рублей), Челябинска (62 тыс. рублей). В России 22 % опрошенных заявил, что у них нет денег на отдых в этом году.