Глава региона провел в пострадавшем от паводка северном районе заседание оперативного штаба, где поставил ряд задач.

По итогам сегодняшней командировки в Усть-Ишимский район губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание штаба по ликвидации последствий паводка. На нем он озвучил ряд задач.

– Обсудили вопросы подготовки населенных пунктов к зиме. Кроме того, поставил задачу областному Минприроды и региональному оператору «Магнит» помочь району провести генеральную уборку в населенных пунктах, откуда ушла вода. Эту работу нужно завершить в кратчайшие сроки, – поручил Хоценко.

Также району выделят средства для разработки смет на ремонт двух школ и лицея. 2,1 млн рублей пойдут на разработку стоимости восстановления школ в Ашеванах и Слободчиках, а также пункта временного размещения граждан на базе Усть-Ишимского лицея «Альфа».

Пакет документов с результатами экспертизы отправится в Министерство просвещения РФ, где будут принимать решение о выделении денег.

Школы в уже упоминавшихся сегодня селах Ашеваны и Слободчики – единственные в этих населенных пунктах заведения, где можно получить дошкольное, общее и дополнительное образование.