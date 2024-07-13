Омск-Информ
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·Политика

Изменения в федеральный закон о статусах сенаторов и депутатов Госдумы подписал сегодня Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому депутаты и сенаторы Госдумы должны согласовывать свой выезд за границу с руководством. В противном случае последствия могут быть разными, вплоть до лишения мандата.

– По инициативе совета соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации полномочия сенатора Российской Федерации, депутата Государственной думы могут быть прекращены досрочно решением соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации в случае выезда за пределы Российской Федерации без согласования, предусмотренного частью второй статьи 6 настоящего Федерального закона, – говорится в тексте документа.

Там же отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

·Политика

Изменения в федеральный закон о статусах сенаторов и депутатов Госдумы подписал сегодня Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому депутаты и сенаторы Госдумы должны согласовывать свой выезд за границу с руководством. В противном случае последствия могут быть разными, вплоть до лишения мандата.

– По инициативе совета соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации полномочия сенатора Российской Федерации, депутата Государственной думы могут быть прекращены досрочно решением соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации в случае выезда за пределы Российской Федерации без согласования, предусмотренного частью второй статьи 6 настоящего Федерального закона, – говорится в тексте документа.

Там же отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.