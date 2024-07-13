Это выяснил губернатор Омской области в ходе командировки по Усть-Ишимскому району.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе командировки в Усть-Ишимский район побывал в селах Слободчики и Ашеваны.

О Слободчиках глава региона рассказал на примере местной жительницы Светланы Черемисовой. На пике паводка в мае ее дом был затоплен до второго этажа. Сейчас вода ушла, дом Светланы и других сельчан дезинфицируют и сушат.

– Семья Черемисовых уезжать из Слободчиков, как и большинство жителей, не планирует. Это важно. Селу 300 лет и его нужно сохранить и развивать, – отметил Хоценко.

Ашеваны большинство жителей тоже не собираются покидать поселение. Одному из старейших поселений Сибири скоро исполнится 800 лет.

Здесь тоже ведут дезинфекцию и просушку домов. Хоценко поручил привлечь дополнительные силы из числа коммунальщиков и участников студотрядов.