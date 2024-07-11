Омск-Информ
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·Общество

Из-за непогоды дома у омички образовалось озеро.

Сегодня, 11 июля, в Омске прошел сильный ливень. В результате затопило дороги, тротуары, поземные переходы. Не обошлось без жалоб от омичей.

В одном из омских пабликов женщины пожаловалась на потоп в частном секторе. Затопленный дом находится на улице Владимира Тытаря. Пол в доме полностью залит водой. В результате пострадал ремонт и мебель.

– Просто [течет] все с Машиностроительной. Канавы все полные. Здесь (возле дома – прим. ред.) все залито и идет к нам в ограду. Все бежит ручьем, – пожаловалась женщина.

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·Общество

Из-за непогоды дома у омички образовалось озеро.

Сегодня, 11 июля, в Омске прошел сильный ливень. В результате затопило дороги, тротуары, поземные переходы. Не обошлось без жалоб от омичей.

В одном из омских пабликов женщины пожаловалась на потоп в частном секторе. Затопленный дом находится на улице Владимира Тытаря. Пол в доме полностью залит водой. В результате пострадал ремонт и мебель.

– Просто [течет] все с Машиностроительной. Канавы все полные. Здесь (возле дома – прим. ред.) все залито и идет к нам в ограду. Все бежит ручьем, – пожаловалась женщина.

1740