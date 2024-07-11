Омичи рассказали в соцсетях о том, каких бед успел натворить дождь, который накрыл город.

Омичи рассказали в соцсетях о том, каких бед успел натворить дождь, который накрыл город.

Сегодня, 11 июля, в Омске весь день идут дожди. В результате ливней город затопило. Омичи в соцсетях рассказали о последствиях непогоды.

Дождь затопил Любинский проспект и Камергерский переулок. Подземный переход на улице Ленина оказался залит водой. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими подземными переходами.

Кроме ливня, в некоторых районах города выпал град размером с горошину. Водители маршурток переживали, что он разобьет лобовое стекло. Из-за непогоды сильно ухудшилась видимость на дорогах.

– Хочу передать пламенный привет всем, кто ездит с выключенными фарами. Я хочу вам сообщить, что вас не видно. Особенно если авто черного или серого цвета. Думаю, что сегодня конкретно из-за вас много аварий на дорогах, – написала омичка в одном из омских пабликов.

При этом на перекрестке улиц Жукова и Лермонтова перестал работать светофор. Аналогияная ситуация произошла на улице Дианова.

Очевидцы сообщили, что у здания, которое расположено на перекрестке улиц Маяковского и Куйбышева, сорвало крышу. А на улице Звездова, 39, дерево сломалось из-за урагана и упало на машину.

Похожая ситуация наблюдается на улице Манякина: ее залило дождем. Молния ударила в дерево, из-за чего оно сломалось и упало на дорогу.

Омичи рассказали в соцсетях о том, как ветер вырвал дерево с корнями. Еще в нескольких местах города деревья сломались, некоторые перегородили проезд.

В частности, возле садика № 317 на улице Моторной упало дерево, а на улице Гашека сломанная береза повисла на проводах. На улице Гашека образовалось целое море прямо на проезжей части. Омичам приходится идти в воде, чтобы перейти дорогу, а один из автомобилей почти утонул.

Возле «Ленты» на Московке-2 ливневка переполнилась, в результате чего вода начала заливать дорогу и тротуары. Во дворе дома по адресу: Ленинградская площадь, 3, рабочие укладывают асфальт прямо в лужи.