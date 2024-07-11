Дорожные службы города уже приступили к ликвидации последствий ливня и урагана.

Дорожные службы города уже приступили к ликвидации последствий ливня и урагана.

Мощнейший ливень и ураганный ветер, обрушившиеся на Омск сегодня после обеда, привели к затоплению ряда улиц и падению веток с деревьев. Дорожные службы города уже начали ликвидацию разгула стихии. Специалисты собирают данные о ситуации на дорожной сети, бригады спецтехники выходят на наиболее проблемные адреса.

– Дорожные службы держат на контроле места потенциальных подтоплений, также обращают внимание на поступающие сигналы от омичей. Из-за сильного ветра в некоторых местах также упали ветки деревьев. Специалисты служб оперативно убирают те из них, которые мешают движению транспортных средств, – сообщили в мэрии.

Городские власти попросили омичей набраться терпения: все заявки на откачку воды будут отработаны.

– Просим омичей набраться терпения, на многих участках вода скапливается из-за большого объема осадков, выпадающих за небольшой промежуток времени. Проблемные участки будут внесены в планы по откачке на ближайшее время, – отметили в городской администрации.

Омичи могут сообщить о подтоплениях дорожной сети по номеру Единой диспетчерской службы города: 78-78-78, а также в диспетчерскую службу Управления дорожного хозяйства и благоустройства: 31-74-82.