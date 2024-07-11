Ответственность понесет также женщина, которая арендовала для ребенка средство передвижения.

Ответственность понесет также женщина, которая арендовала для ребенка средство передвижения.

Жительница Омска взыскала 520 тыс. рублей с родителей и знакомой подростка, который сбил ее на электросамокате. Им придется заплатить за лечение женщины, а также компенсировать ей моральный вред.

ДТП случилось в июне прошлого года на одном из городских тротуаров Советского округа. Женщина получила травмы средней тяжести. Как сообщили в суде, самокат для подростка арендовала совершеннолетняя знакомая. Компенсацию взыскали солидарно с нее и с родителей мальчика.

Отметим, что решение пока в законную силу не вступило. Омичи могут его обжаловать.