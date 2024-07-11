Она пройдет на территории Выставочного и Воскресенского скверов.

Она пройдет на территории Выставочного и Воскресенского скверов.

В Омске началась активная подготовка к выставке «Флора». Она пройдет в начале августа на территории скверов Выставочный и Воскресенский. Сейчас их приводят в порядок специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

– Агрономы УДХБ уже подготовили около 250 тысяч цветов, которые в скором времени займут место на цветниках выставки. В оформлении будут использоваться традиционные садовые цветы, комнатные и экзотические растения, а также многолетники. Работа по формированию первых композиций начнется уже на следующей неделе, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Напомним, что в этом году выставка «Флора» посвящена Году семьи. В скверах будут установлены свыше 30 тематических композиций. Половина из них сделает подрядчик, остальные – компании и предприятия, ставшие партнерами выставки.