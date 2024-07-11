Они станут «муниципальными округами».

Они станут «муниципальными округами».

Сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты приняли пакет законов о преобразовании семи муниципальных районов в «муниципальные округа». Новую систему управления внедрят в Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском районах.

Для объединения поселений в «муниципальные округа» потребуется избрание новых депутатов. На это в разных районах потратят от 3,8 до 6,7 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что будет с районами при переходе в муниципальные округа. Советы поселений при такой структуре отменят.