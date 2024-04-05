Их создадут в сельских районах. Сделают это по инициативе самих поселений.

Их создадут в сельских районах. Сделают это по инициативе самих поселений.

В Омской области в сельских районах образуют муниципальные округа. Об этом сообщила министр региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова. По ее словам, сделают это по инициативе поселений.

– В новом формате сельские поселения, вошедшие в состав муниципального округа, смогут реализовывать мероприятия по созданию комфортной среды, зон отдыха, участвовать в проектах по модернизации коммунальной инфраструктуры. До сих пор поселения были лишены возможности самостоятельно участвовать в областных и федеральных программах. Печально об этом говорить, но в некоторых случаях люди оказывались заложниками не разграниченных полномочий между районным и поселковым уровнями власти. Такого быть не должно, – высказалась Терпугова.

Кроме того, министр добавила, что статус муниципального округа позволит сельским поселениям претендовать на получение средств из федерального и регионального бюджетов. Для населения с юридической точки зрения ничего не изменится. Сохранятся сельские поселения, которые станут отделами муниципального округа. Глава поселения получит статус муниципального служащего. Местные Советы депутатов будут заменены на общественные Советы, а общественные Советы смогут претендовать на получение грантов на реализацию своих инициатив.