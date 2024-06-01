Международный арт-фестиваль пройдет в городе с 1 июля по 15 августа. Омичам нужно выбрать место его проведения.

Международный арт-фестиваль пройдет в городе с 1 июля по 15 августа. Омичам нужно выбрать место его проведения.

Сегодня, 1 июня, в Омске стартует голосование за место проведения международного арт-фестиваля, который носит название «Омск – ты просто космос!». Омичам предстоит выбрать один из округов города. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– С 1 июля по 15 августа наш город будет преображаться в музей под открытым небом. 100 лучших российских и иностранных художников нарисуют картины на фасадах зданий и других пространствах в одном из округов Омска, – отметил Хоценко.

Проголосовать омичи могут уже сейчас, перейдя по ссылке. Итоги подведут 30 июня.

Напомним, что в феврале жители города выбирали для арт-фестиваля название.