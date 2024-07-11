Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек ранил ребенка из пневматического пистолета.
Следственный комитет завершил расследование хулиганства и причинения легкого вреда здоровью, в которых обвиняют 18-летнего студента колледжа. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Как сообщили в прокуратуре, вечером 26 апреля два 9-летних мальчика бегали по крышам гаражей на улице 6-й Станционной. Студент сделал школьникам замечание, но те продолжили играть. Тогда парень начал стрелять в детей сначала из рогатки, а потом из пневматического пистолета и ранил одного из мальчиков в ногу. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Отметим, что студент частично признал вину и выплатил семьям 45 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Парню грозит до 7 лет лишения свободы.
·Происшествия

Молодой человек ранил ребенка из пневматического пистолета.
Следственный комитет завершил расследование хулиганства и причинения легкого вреда здоровью, в которых обвиняют 18-летнего студента колледжа. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Как сообщили в прокуратуре, вечером 26 апреля два 9-летних мальчика бегали по крышам гаражей на улице 6-й Станционной. Студент сделал школьникам замечание, но те продолжили играть. Тогда парень начал стрелять в детей сначала из рогатки, а потом из пневматического пистолета и ранил одного из мальчиков в ногу. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Отметим, что студент частично признал вину и выплатил семьям 45 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Парню грозит до 7 лет лишения свободы.