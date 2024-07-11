Омск-Информ
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·Общество

О борьбе с последствиями подтопления рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по ликвидации в Усть-Ишиме последствий весеннего паводка. На сегодня в районном поселке затопленными остаются 9 домов и 2 участка дорог. Продолжается просушка и дезинфекция домов. 

– На данный момент просушено 136 домов. Бригады спасателей и службы МЧС работают. На территории продолжают свою работу комиссии по оценке ущерба от стихии. На основании заключений жителям выплачивается компенсация по частичной или полной утрате имущества, –  заявил Хоценко.

Отметим, что паводок обрушился на Усть-Ишим в мае. Жителей пришлось срочно эвакуировать.

·Общество

О борьбе с последствиями подтопления рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по ликвидации в Усть-Ишиме последствий весеннего паводка. На сегодня в районном поселке затопленными остаются 9 домов и 2 участка дорог. Продолжается просушка и дезинфекция домов. 

– На данный момент просушено 136 домов. Бригады спасателей и службы МЧС работают. На территории продолжают свою работу комиссии по оценке ущерба от стихии. На основании заключений жителям выплачивается компенсация по частичной или полной утрате имущества, –  заявил Хоценко.

Отметим, что паводок обрушился на Усть-Ишим в мае. Жителей пришлось срочно эвакуировать.