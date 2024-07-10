Ночью в заведение проник мужчина, облил мебель легковоспламеняющейся жидкостью и устроил поджог.
Сегодня ночью в райцентре Черлак на юге Омской области сгорел популярный суши-бар. Заведение было уничтожено в результате поджога. Ущерб предварительно составил 5 млн рублей.
Как сообщили в полиции, накануне в баре отдыхала компания мужчин и женщин. Гости покинули бар, не оплатив заказ, что привело к конфликту между супругом хозяйки заведения и одним из посетителей, 50-летним ранее неоднократно судимым местным жителем. Ночью он вернулся, чтобы отомстить.
– Вооружившись ножом, гвоздодером, горючей смесью и зажигалкой, мужчина проник в помещение веранды, облил мебель легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Его причастность подтверждается записью камер видеонаблюдения, – сообщили в пресс-службе УМВД.
На поджигателя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).