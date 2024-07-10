Омск-Информ
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·Общество

Чинить крышу и полы будут два года.
Омские власти решили отремонтировать здание музея городского быта (Театральная, 7). В здании, которое является памятником деревянного зодчества начала XX века, прохудилась крыша и прогнили полы.
– К вопросу реанимации здания будем подходить тщательно, работы распланированы на два года, их стоимость будет возмещаться из внебюджетных источников, которые также определены,  сообщил мэр Сергей Шелест.
Отметим, что музей в здании городской усадьбы придумал и основал омский краевед Владимир Селюк. В запасниках музея находится более 50 тыс. экспонатов.
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·Общество

Чинить крышу и полы будут два года.
Омские власти решили отремонтировать здание музея городского быта (Театральная, 7). В здании, которое является памятником деревянного зодчества начала XX века, прохудилась крыша и прогнили полы.
– К вопросу реанимации здания будем подходить тщательно, работы распланированы на два года, их стоимость будет возмещаться из внебюджетных источников, которые также определены,  сообщил мэр Сергей Шелест.
Отметим, что музей в здании городской усадьбы придумал и основал омский краевед Владимир Селюк. В запасниках музея находится более 50 тыс. экспонатов.
1546