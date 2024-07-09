Старейший каменный храм на территории города был воссоздан в 2016 году. Сегодня он был освящен митрополитом.

Старейший каменный храм на территории города был воссоздан в 2016 году. Сегодня он был освящен митрополитом.

В Омске состоялось освящение Воскресенского военного собора. Старейший каменный храм на территории города был построен 145 лет назад и воссоздан в первоначальном виде к трехсотлетнему юбилею Омска в 2016 году. Освящение собора провел митрополит Омский и Таврический Дионисий. Он выразил надежду, что Воскресенский собор станет образцовым храмом, ведь здесь – духовное и историческое сердце Омска.

– Праздник Великого освящения Воскресенского собора – это фактически точка в истории его воссоздания в Омске. Важность события очевидна, поскольку храм на протяжении столетий был центром и культурной, и общественной, и духовной жизни нашего города, – сказал митрополит. – Все выдающиеся люди, которые с городом связаны, молились здесь Богу, и поэтому сегодняшний праздник – это важный завершающий аккорд воссоздания Воскресенского собора.

Владыка отметил своих предшественников – митрополитов Феодосия и Владимира, которые «строили, мечтали, надеялись, трудились над этим храмом», а также бывшего губернатора Леонида Полежаева и его команду, «приложивших великое старание для того, чтобы этот храм был воссоздан».

После крестного хода и богослужения были вручены знаки патриаршего внимания людям, непосредственно участвовавшим в воссоздании собора. Так, орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени был награжден руководитель компании-генподрядчика Алексей Резников. Известному омскому иконописцу Геннадию Адаеву вручили орден Преподобного Андрея Иконописца третьей степени. Медали Священномученика Сильвестра третьей степени были удостоены член попечительского совета по воссозданию Воскресенского собора Юрий Ерехинский, автор проекта воссоздания Татьяна Малиновская, производитель строительных работ Евгений Науменко и другие причастные.