Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов рассказал об итогах весенней сессии регионального парламента.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов рассказал об итогах весенней сессии регионального парламента.

Уже в этот четверг, после последнего пленарного заседания, депутаты уйдут на каникулы до осени. Главное, что было сделано с начала года, – это принятие законов, направленных на реализацию пунктов программы, изложенной президентом Владимиром Путиным.

Председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов в прямом эфире ГТРК «Иртыш» рассказал об итогах весенней сессии регионального парламента.

Курс – на укрепление семьи

В ходе весенней сессии прошло 7 заседаний, на которых рассмотрено свыше 300 вопросов, обсуждалось и принималось более 50 законопроектов. Спикер подчеркнул: региональные законодатели не отделяют себя от исполнительной власти. Две ветви власти работают на общую цель. Работа идет в связке вместе с правительством региона во главе с губернатором Виталием Хоценко.

– Послание президента сразу же потребовало принятия целого ряда мер на законодательном уровне. В частности, по многодетным, а также по преференциям участникам специальной военной операции и членам их семей. Совместно с губернатором, с правительством Омской области приняли большое количество законопроектов в этом направлении. Надеемся, что работа будет продолжена, потому что президент сказал, что укрепление семьи – это одна из главных задач государства. И, исходя из этой логики, мы выстраиваем свою работу, поддерживая те или иные направления, связанные с поддержкой, в том числе многодетных семей, – подчеркнул Александр Артемов.

«Вилка» штрафов для «зайцев»

Одна из обсуждаемых «народных» тем – повышение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. С одной стороны, есть проблема нехватки средств для оплаты труда водителей подвижного состава, с другой – из-за безбилетников транспортные предприятия недополучают под 200 млн рублей в год.

Депутаты Омского горсовета предложили наказывать «зайцев» строго – свыше 3 тысяч рублей уже при первом выявленном случае. Однако внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях – прерогатива регионального парламента. Который, после длительных обсуждений, решил сделать систему штрафов более гибкой.

– Было принято решение ограничиться штрафами от трехсот до тысячи рублей после первого наказания, от полутора до двух тысяч – при повторном случае. Мы эту «вилку» сохраняем, потому что кто-то не сможет заплатить в полном объеме всю сумму. Административные комиссии будут назначать штрафы, индивидуально учитывая те или иные условия. Может быть, человек безработный, может быть, с лечением поездка связана… Думаю, что здесь зверствовать точно никто не будет. Но вместе с этим все-таки к порядку и дисциплине нужно приучать. Речь идет о хорошем финансово-экономическом состоянии муниципального транспорта, – уточнил спикер Заксобрания.

Закон о тишине

Большой резонанс у омичей также вызвал закон о тишине. Если в Омске еще можно найти управу на нарушителей тишины с 22 вечера до 8 часов утра, то на дачах с этим сложнее. Хотя с весны этого года закон о тишине распространяется на всю территорию Омской области, включая СНТ.

Парламентарий подчеркнул, что этот законопроект является ярким примером того, что законы не появляются откуда-то «из воздуха», на самом деле это веление времени и людей.

Заксобрание активно сотрудничает с различными общественными организациями, в том числе Омским областным союзом садоводов. Первые отзывы на обновленный закон очень хорошие.

– Наша задача – это не только принимать законы, но и контролировать их выполнение. Поэтому для нас крайне важно сейчас посмотреть, какая будет в течение этого лета наработана практика. Если понадобится что-то добавить в этот законопроект, я думаю, что по итогам летнего дачного сезона мы обязательно снова встретимся с Союзом садоводов и все обсудим, – сообщил Артемов.

Также речь зашла о догазификации дачных участков. Работа в этом направлении будет продолжена.

Спикер областного парламента рассказал и о планах на работу осенней сессии Заксобрания.

Важной темой осенней сессии станет обсуждение бюджета на следующий год. Этот важнейший документ определяет то, как будет жить регион в 2025 году. Самое важное, что удавалось сделать все предыдущие годы – сохранять социальную направленность основного финансового документа региона. Этот вектор будет сохранен и в будущем.

Александр Артемов вновь дал отсылку к посланию президента, в котором шла речь о целом ряде новых национальных проектов. Их необходимо будет реализовывать на региональном уровне. Это и развитие экономики, и поддержка семьи, и поддержка молодежи, и здравоохранение, и образование, и много другое.