Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Этот предприниматель занимался оформлением выставки уже шесть раз подряд.
В Омске подвели итоги аукциона на изготовление и монтаж 14 композиций выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2024». По данным Госзакупок, победителем стал единственный участник – предприниматель Юрий Ткаченко, который владеет сетью салонов «Цветы у Яблоньки».
За оформление выставки власти заплатят ему 14,45 млн рублей. Начальную цену снизить не удалось.
Ранее фирма Ткаченко уже оформляла «Флору» – с 2017 по 2022 год. Только в прошлом году торги выиграла омская предпринимательница Светлана Полевьянова, которая снизила цену с 13,89 до 9 млн рублей.
Напомним, выставка «Флора» откроется в этом году 2 августа и будет работать пять дней. Ее посвятят Году семьи. На охрану выставки выделили 1 млн рублей. Еще чуть больше 100 тыс. рублей потратят на указатели.
·Экономика/Бизнес

Этот предприниматель занимался оформлением выставки уже шесть раз подряд.
В Омске подвели итоги аукциона на изготовление и монтаж 14 композиций выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2024». По данным Госзакупок, победителем стал единственный участник – предприниматель Юрий Ткаченко, который владеет сетью салонов «Цветы у Яблоньки».
За оформление выставки власти заплатят ему 14,45 млн рублей. Начальную цену снизить не удалось.
Ранее фирма Ткаченко уже оформляла «Флору» – с 2017 по 2022 год. Только в прошлом году торги выиграла омская предпринимательница Светлана Полевьянова, которая снизила цену с 13,89 до 9 млн рублей.
Напомним, выставка «Флора» откроется в этом году 2 августа и будет работать пять дней. Ее посвятят Году семьи. На охрану выставки выделили 1 млн рублей. Еще чуть больше 100 тыс. рублей потратят на указатели.