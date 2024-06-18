Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Это максимальная цена, она еще может снизиться.
Сегодня на портале Госзакупок появился конкурс на изготовление и монтаж 14 композиций выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2024». На это из бюджета Омска выделили 14,45 млн рублей.
Заявки на конкурс от предпринимателей будут принимать до 26 июня. Итоги подведут 28 июня.
Ранее чиновники уже выбрали компанию, которая займется охраной выставки и получит за это чуть больше миллиона. Конкурс выиграла частная охранная организация «Свои».
Отметим, что в прошлом году на 14 экспозиций выделили 13,9 млн. Однако во время торгов цену удалось снизить до 9 млн. Конкурс выиграла индивидуальный предприниматель Светлана Полевьянова. Охраняла выставку также компания «Свои» за миллион рублей.
·Экономика/Бизнес

Это максимальная цена, она еще может снизиться.
Сегодня на портале Госзакупок появился конкурс на изготовление и монтаж 14 композиций выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2024». На это из бюджета Омска выделили 14,45 млн рублей.
Заявки на конкурс от предпринимателей будут принимать до 26 июня. Итоги подведут 28 июня.
Ранее чиновники уже выбрали компанию, которая займется охраной выставки и получит за это чуть больше миллиона. Конкурс выиграла частная охранная организация «Свои».
Отметим, что в прошлом году на 14 экспозиций выделили 13,9 млн. Однако во время торгов цену удалось снизить до 9 млн. Конкурс выиграла индивидуальный предприниматель Светлана Полевьянова. Охраняла выставку также компания «Свои» за миллион рублей.