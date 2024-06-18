Омск-Информ
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·Общество

Посетители выставки увидят более 30 композиций, посвященных Году семьи. Локации начнут готовить со следующей недели.

Традиционная выставка зеленого строительства цветоводства и садоводства «Флора-2024» откроется в Омске 2 августа, сообщил мэр Сергей Шелест. Она будет посвящена Году семьи.

В скверах Выставочный и Воскресенский разместится более 30 ландшафтных цветочных экспозиций на эту тему. 16 из них создаст подрядчик – сегодня будет объявлен соответствующий аукцион. Он должен будет сдать работы к 1 августа.

На следующей неделе городские агрономы начнут подготовительные работы на территории будущей «Флоры»: выравнивание и подсев газона, ремонт малых архитектурных форм и др.

Выставка будет работать в течение 5 дней.

·Общество

Посетители выставки увидят более 30 композиций, посвященных Году семьи. Локации начнут готовить со следующей недели.

Традиционная выставка зеленого строительства цветоводства и садоводства «Флора-2024» откроется в Омске 2 августа, сообщил мэр Сергей Шелест. Она будет посвящена Году семьи.

В скверах Выставочный и Воскресенский разместится более 30 ландшафтных цветочных экспозиций на эту тему. 16 из них создаст подрядчик – сегодня будет объявлен соответствующий аукцион. Он должен будет сдать работы к 1 августа.

На следующей неделе городские агрономы начнут подготовительные работы на территории будущей «Флоры»: выравнивание и подсев газона, ремонт малых архитектурных форм и др.

Выставка будет работать в течение 5 дней.