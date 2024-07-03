Подрядчика, который выполнит эту работу, уже начали искать.

Подрядчика, который выполнит эту работу, уже начали искать.

Вчера омская мэрия объявила аукцион на оформление навигационных указателей для выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2024». На это из бюджета выделили чуть больше 117 тыс. рублей.

Заявки от предпринимателей будут принимать до 9 июля. Определить подрядчика планируется 11 июля.

Ранее чиновники выделили почти 14,5 млн на монтаж 14 композиций «Флоры». Снизить цену во время торгов не удалось.