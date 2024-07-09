Это произойдет в следующем году. Переправа не будет действовать в течение года.

Это произойдет в следующем году. Переправа не будет действовать в течение года.

Стало известно о закрытии на ремонт еще одного моста в Омске. Речь идет о Комсомольском мосте в центре города. Власти намерены заменить железобетонные балки.

- Проектной документацией по объекту предусмотрена полная замена железобетонных балок пролетного строения моста и всей плиты проезжей части.В связи с изложенным на время проведения работ по объекту движение транспорта и пешеходов по мосту будет полностью прекращено, – цитирует документы Горсовета «СуперОмск».

Ориентировочно объект закроют с октября 2025 по октябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года планируется начать моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра). На период реконструкции движение транспорта по данному сооружению планируется организовать по четырем из шести существующих полос движения (по две полосы в каждом направлении).