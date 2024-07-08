Омск-Информ
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·Общество

Ее можно использовать как боевую машину пехоты, бронетранспортер или огневую поддержку.
«Омский завод транспортного машиностроения» (концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») сделал модернизированную тяжелую гусеничную машину на танковом шасси с усиленным вооружением. Патент появился на сайте Федерального института промышленной собственности.
Машина внешне похожа на БМО-Т, а в ее основе лежит Т-72 (советский основной боевой танк). В описании говорится, что она может служить как боевая машина пехоты, бронетранспортер или обеспечивать огневую поддержку тяжелым огнеметным системам. На крыше машины стоит двухплоскостной стабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом. Новинка оборудована телетепловизионными приборами наведения, видеосмотровым устройством и джойстиком.
·Общество

Ее можно использовать как боевую машину пехоты, бронетранспортер или огневую поддержку.
«Омский завод транспортного машиностроения» (концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») сделал модернизированную тяжелую гусеничную машину на танковом шасси с усиленным вооружением. Патент появился на сайте Федерального института промышленной собственности.
Машина внешне похожа на БМО-Т, а в ее основе лежит Т-72 (советский основной боевой танк). В описании говорится, что она может служить как боевая машина пехоты, бронетранспортер или обеспечивать огневую поддержку тяжелым огнеметным системам. На крыше машины стоит двухплоскостной стабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом. Новинка оборудована телетепловизионными приборами наведения, видеосмотровым устройством и джойстиком.