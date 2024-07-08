Композиция расположится неподалеку от центрального входа в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Редкие растения и кустарники завозили из разных регионов.

Композиция расположится неподалеку от центрального входа в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Редкие растения и кустарники завозили из разных регионов.

На центральной клумбе омского парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ начались работы по благоустройству. Здесь будут высажены редкие виды кустарников и многолетних растений. Среди них – гортензия, спирея грефшейм, черемуха Шуберта. В результате появится новая зеленая зона с изящным арт-объектом в центре.

К работам приступили сегодня. По словам директора парка Руслана Щербакова, расходы по благоустройству взяла на себя компания-меценат.

– Задержка обусловлена тем, что все эти редкие виды растений и кустарников наш меценат везет из разных городов: это и Москва, и другие регионы Центральной России. В общем, из многих питомников страны. Если бы только наши местные саженцы и деревца были – елочки или березки, то все это мы бы уже давно сделали. Ну а так подготавливали долго, потому что практически со всей России-матушки растения везлись, – рассказал Руслан Щербаков.

Открытие нового объекта состоится в среду, 10 июля. В этот же день в парке откроют и детскую научную площадку, которая расположена у сухого фонтана. В открытии примет участие губернатор Виталий Хоценко.