Спикер регионального парламента в рамках ответного визита встретился с председателем Могилевского областного совета депутатов. Двусторонние связи с Беларусью укрепляются.

Спикер регионального парламента в рамках ответного визита встретился с председателем Могилевского областного совета депутатов. Двусторонние связи с Беларусью укрепляются.

Рабочая поездка спикера Заксобрания Александра Артемова в Республику Беларусь, состоявшаяся 5–7 июля, стала ответом на недавний визит Могилевской делегации в Омскую область. Он встретился с председателем Могилевского областного совета депутатов Александром Горошкиным. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и планы совместной работы.

– Спикер парламента посетил агрогородок Александрия, где побывал на 15-м республиканском фестивале «Александрия собирает друзей». На празднике были развернуты экспозиции, отражающие культурное наследие, творчество мастеров декоративно-прикладного искусства, самобытную народную культуру народов Беларуси и России, а также других стран ближнего зарубежья. Тематические площадки и павильоны также были посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – сообщает пресс-служба Заксобрания Омской области. – Одним из ключевых в программе фестиваля было мероприятие «Союзное государство на Купалье», в рамках которого состоялся концерт «Союзные звезды в гостях в Александрии» с участием российских и белорусских звезд эстрады, олицетворяющий идею единства славянской культуры, дружбы братских народов, проверенной временем, прошедшей сквозь горнило великих исторических событий. На празднике прозвучали темы Года качества – в Беларуси, Года семьи – в России.

Уточним, что визит Александра Артемова, направленный на дальнейшее укрепление взаимодействия между регионами союзных государств и дружественных отношений двух стран, – продолжение целого ряда взаимных поездок и встреч.

Так, в марте этого года Артемов в составе официальной делегации Омской области, возглавляемой губернатором Виталием Хоценко, принял участие во встрече с Александром Лукашенко, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым и с губернатором Минской области Александром Турчиным.

А в начале июня в Омской области работала делегация Могилевской области Республики Беларусь, на которой была достигнута договоренность об укреплении двусторонних связей в промышленной и социальной сферах.

Фото: пресс-служба Заксобрания Омской области