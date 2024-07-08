Уже в августе Госдума может рассмотреть инициативу о введении системы распознавания водителей, которые ездят без страховки.

Уже в августе Госдума может рассмотреть инициативу о введении системы распознавания водителей, которые ездят без страховки.

Водители, привыкшие ездить без страховки, уже в ближайшее время могут столкнуться со штрафами, которые будут приходить им каждый день. Как сообщила директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева, уже в начале августа Госдума может рассмотреть инициативу о введении системы распознавания водителей, ездящих без страховки.

Фиксировать нарушителей будут дорожные камеры. Система проверит госномер по базе данных. Если у водителя не оформлена страховка, ему автоматически выпишут штраф. Это может повторяться каждый день, отметила Мария Яковлева в комментарии агентству «Прайм». Так как штраф составит тысячу рублей, за месяц может «набежать» до 30 тысяч.

Эксперт советует автолюбителям следить за сроком действия полиса ОСАГО и своевременно его возобновлять. Кроме того, не лишним будет иметь в машине копию действующего полиса. Если система выпишет штраф по ошибке, это может будет оспорить при наличии подтверждающих документов.