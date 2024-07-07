Омск-Информ
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·Происшествия

13-летний юноша охотился на голубей. Местные жители утверждают, что не первый раз.

Популярные омские паблики соцсети «ВКонтакте» сообщают о стрельбе на детской площадке. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на улице Кирова в Октябрьском округе. Недавно открытая площадка располагается между остановками «Дом дружбы» и «11-я Рабочая».

– Детвора играет, веселится. Появился мальчик лет 13 с пистолетом и начал стрелять по голубям. Прямо на детской площадке, – говорит очевидец событий. – По рассказам детей, не первый раз! Родители не могут быть не в курсе деяний их ребенка.

К посту прилагается снимок окровавленной птицы. Правоохранительные органы пока не сообщали о проверке по факту инцидента.

1393
·Происшествия

13-летний юноша охотился на голубей. Местные жители утверждают, что не первый раз.

Популярные омские паблики соцсети «ВКонтакте» сообщают о стрельбе на детской площадке. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на улице Кирова в Октябрьском округе. Недавно открытая площадка располагается между остановками «Дом дружбы» и «11-я Рабочая».

– Детвора играет, веселится. Появился мальчик лет 13 с пистолетом и начал стрелять по голубям. Прямо на детской площадке, – говорит очевидец событий. – По рассказам детей, не первый раз! Родители не могут быть не в курсе деяний их ребенка.

К посту прилагается снимок окровавленной птицы. Правоохранительные органы пока не сообщали о проверке по факту инцидента.

1393