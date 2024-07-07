Позже, чем указано в расписании, отправились рейсы в Москву, Казань и Сочи.

Позже, чем указано в расписании, отправились рейсы в Москву, Казань и Сочи.

Сегодня утром в Омском аэропорту был задержан вылет сразу пяти рейсов. Три из них отправлялись в Москву, также не по расписанию вылетели рейсы в Казань и Сочи.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи должен был отправиться на курорт в 04.30, однако самолет прибыл в Омск только в 05.18. В итоги пассажиры отправились в путь с более чем двухчасовой задержкой – в 06.40.

Аналогичная ситуация сложилась с тремя рейсами в Москву авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Задержки, связанные с поздним прибытием бортов, составили от 1,5 до 2 часов. Рейс в Казань авиакомпании «Северный ветер» задержался примерно на час – вместо 08.30 пассажиры покинули Омск в 09.24.

Более поздний, чем в расписании, вылет, как правило, вызван поздним прибытием лайнеров в аэропорт отправления. Также сбои в расписании происходят из-за неблагоприятных метеоусловий. Но это более характерно для холодного времени года.