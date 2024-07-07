Омск-Информ
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·Общество

Кратковременные отключения телерадиосигнала анонсированы с 8 по 14 июля.

С 8 по 14 июля на территории Омской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает сайт цифрового эфирного телевидения. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы. Для этого требуется отключение передающего оборудования.

– Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, – подчеркивается в сообщении.

График отключений представлен в таблице (время московское).

·Общество

Кратковременные отключения телерадиосигнала анонсированы с 8 по 14 июля.

С 8 по 14 июля на территории Омской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает сайт цифрового эфирного телевидения. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы. Для этого требуется отключение передающего оборудования.

– Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, – подчеркивается в сообщении.

График отключений представлен в таблице (время московское).