Омск-Информ
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·Общество

9-летняя девочка ударилась, упала с турника и получила смертельную травму.

По предварительным данным, сегодня днем 9-летняя девочка упала с турника во дворе по адресу улица Крупской, 13/3. Школьница получила смертельные травмы.

На место происшествия выехал прокурор Кировского округа Константин Демьяненко, он занимается координацией работы правоохранительных органов. Прокуратура проверит, насколько соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья детей. По результатам проверки ведомство примет соответствующие меры.

Напомним, что расследованием несчастного случая также занимается Следственный комитет России по Омской области. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

·Общество

9-летняя девочка ударилась, упала с турника и получила смертельную травму.

По предварительным данным, сегодня днем 9-летняя девочка упала с турника во дворе по адресу улица Крупской, 13/3. Школьница получила смертельные травмы.

На место происшествия выехал прокурор Кировского округа Константин Демьяненко, он занимается координацией работы правоохранительных органов. Прокуратура проверит, насколько соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья детей. По результатам проверки ведомство примет соответствующие меры.

Напомним, что расследованием несчастного случая также занимается Следственный комитет России по Омской области. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».