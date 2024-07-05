Ребенок ударился головой, когда делал упражнение.

Ребенок ударился головой, когда делал упражнение.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после смерти 9-летней девочки по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной информации, сегодня днем, 5 июля, девочка гуляла во дворе дома № 13/3 на улице Крупской.

Ребенок решил сделать упражнение на турнике, но ударился головой об опору и упал на землю, получив тяжелую травму. Девочка скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Во время следствия выяснятся причины, по которым девочка получила страшную травму. Также следователи оценят действия сотрудников компании, которая занимается обслуживанием спортивной площадки.