Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок ударился головой, когда делал упражнение.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после смерти 9-летней девочки по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной информации, сегодня днем, 5 июля, девочка гуляла во дворе дома № 13/3 на улице Крупской.

Ребенок решил сделать упражнение на турнике, но ударился головой об опору и упал на землю, получив тяжелую травму. Девочка скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Во время следствия выяснятся причины, по которым девочка получила страшную травму. Также следователи оценят действия сотрудников компании, которая занимается обслуживанием спортивной площадки.

·Происшествия

Ребенок ударился головой, когда делал упражнение.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после смерти 9-летней девочки по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной информации, сегодня днем, 5 июля, девочка гуляла во дворе дома № 13/3 на улице Крупской.

Ребенок решил сделать упражнение на турнике, но ударился головой об опору и упал на землю, получив тяжелую травму. Девочка скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Во время следствия выяснятся причины, по которым девочка получила страшную травму. Также следователи оценят действия сотрудников компании, которая занимается обслуживанием спортивной площадки.