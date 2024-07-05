Новобранцы пополнили научно-производственный взвод, созданный на базе Омсктрансмаша. Это единственное подразделение Минобороны в регионе.

Новобранцы пополнили научно-производственный взвод, созданный на базе Омсктрансмаша. Это единственное подразделение Минобороны в регионе.

Научно-производственный взвод, созданный на базе Омского завода транспортного машиностроения, пополнили солдаты-новобранцы. Сегодня это единственное в регионе подобное подразделение Минобороны России.

На предприятии состоялась отправка на службу призывников – работников завода. В торжестве приняли участие военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин, генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Василий Ковалев, сотрудники Минпрома Омской области, а также родственники и коллеги ребят.

Для службы в научно-производственном взводе Омсктрансмаша отобрали 30 молодых людей, в их числе – 10 работников завода. У всех высшее и среднее профильное образование. Среди срочников есть представители инженерных и рабочих специальностей – слесари механосборочных работ, конструкторы, технологи, операторы станков с программным управлением и токари.

– Для нас большая честь, что именно на базе Омсктрансмаша организована работа научно-производственного подразделения Вооруженных сил России. Для нас создание такого взвода – еще одна возможность помочь Родине. Уверен, что ребята внесут неоценимый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и создание техники, которая сейчас так востребована, – отметил Василий Ковалев.

Призывники обучатся огневой, тактической, медицинской, инженерной и топогеодезической подготовке, изучат общевоинские уставы, а также технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. После прохождения курса ребята примут присягу и приступят к исполнению обязанностей на предприятии.

Жить солдаты будут на территории воинской части в Кировском округе. Утром их будут привозить на завод, на смену, затем они будут возвращаться в часть.

– На базе Омсктрансмаша действует единственный в регионе научно-производственный взвод. Он создан с целью сохранения ценных производственных кадров. Предприятие идет на это, чтобы за год службы не лишиться своих работников, необходимых для выполнения гособоронзаказа, а, наоборот, предоставить им возможности для дальнейшего профессионального развития, – говорит Юрий Мешавкин.

Среди новобранцев научно-производственного взвода оказался работник завода Арман Винников. После общевойсковой подготовки он продолжит работу слесаря механосборочных работ в своем цехе.

– Нам очень повезло – мы можем исполнить свой долг перед страной без отрыва от рабочего места. За предстоящий год службы мы не утратим профессиональные навыки – это очень ценно. Уверен, что мы с честью выполним все поставленные перед нами задачи. Я готов учиться, расти, становиться сильнее – и как солдат, и как профессионал. Здорово, что буду проходить службу рядом с домом и смогу чаще встречаться с родными и близкими. Не будет никаких длительных переездов, – признается Арман.

Это уже второй набор призывников, которым предстоит служить и работать на крупнейшем оборонном предприятии Сибири. Научно-производственный взвод на Омсктрансмаше создали в начале года. Сейчас в научно-производственной роте Омсктрансмаша завершают службу 20 срочников.