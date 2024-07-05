На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии регионального Заксобрания обсудили актуальные вопросы охраны окружающей среды и регулирования лесных отношений.

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии регионального Заксобрания обсудили актуальные вопросы охраны окружающей среды и регулирования лесных отношений.

В центре внимания депутатов оказался проект закона Омской области №1752-7 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области». Этот законопроект, разработанный в ответ на изменения в федеральном законодательстве, направлен на приведение в соответствие региональных нормативно-правовых актов с федеральными требованиями. Ключевой причиной внесения изменений стало принятие Федерального закона № 469-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», который вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно новому федеральному закону, лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь только федеральное или региональное значение. Исключается статус местного значения, ранее существовавший для таких территорий. Это означает, что лечебно-оздоровительные местности, которые ранее относились к местному значению, могут быть переквалифицированы в лечебно-оздоровительные местности регионального значения или курорты регионального значения.

В связи с изменениями уточняется понятие «государственный реестр курортного фонда РФ». Документ будет содержать исчерпывающую информацию о курортах, включая природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В целях приведения положений областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством проектом закона предлагается уточнить полномочия Правительства Омской области и органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

На профильном комитете депутаты приняли решение рекомендовать областному парламенту принять проект закона сразу в первом и во втором чтениях.

Сразу в двух чтениях члены комитета рекомендовали рассмотреть законопроект Омской области № 1764-7 «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области». Информацию по нему также доложила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина. Предлагается дополнить перечень случаев осуществления заготовки древесины для собственных нужд вне зависимости от давности заключения гражданином предыдущего договора купли-продажи лесных насаждений. В их число – добавить утрату (уничтожение) заготовленной дровяной и деловой древесины лиственных и хвойных пород в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.