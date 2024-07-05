Об этом свидетельствует статистика: виртуального ассистента по имени Ева мужчины подключают в 1,5 раза чаще женщин.

Об этом свидетельствует статистика: виртуального ассистента по имени Ева мужчины подключают в 1,5 раза чаще женщин.

Россияне все активнее подключают себе услуги голосовых помощников: за последние полгода число пользователей виртуального ассистента Ева от МегаФона выросло на 20 %, в 20 раз чаще пользователи стали и активировать дополнительные опции. Среди самых востребованных – режим «не беспокоить»: его популярность выросла в четыре раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенную статистику подключений и пользования своим виртуальным ассистентом.

С начала года число клиентов МегаФона, использующих виртуального ассистента Еву, выросло на 20 % и достигло 11,7 млн человек. Статистика показывает, что абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23 % чаще переводили на виртуального помощника. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится около 240 входящих звонков.

По данным МегаФона, мужчины подключают Еву в 1,5 раза чаще женщин. За прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. При этом 24,4 % всех звонков пришлись на спам.

Больше всего виртуальный ассистент оказался по душе абонентам в возрасте от 21 до 50 лет. Это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от служебных задач. Реже ее подключают россияне старше 50 лет, а также зумеры моложе 20 лет. Больше всего «поклонников» Евы живут в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Но есть и виртуальный помощник с расширенным функционалом – Ева+. Подключать его с начала года стали в 20 раз чаще. Самыми популярными услугами, доступными в платной версии Ева+, стали новые характеры секретаря (любимым персонажем абонентов оказалась Ева Тренди – модная девушка с мягким голосом, следящая за трендами и модой), а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33 % абонентов.

Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «не беспокоить» – за полгода его востребованность выросла в четыре раза. Опция позволяет абоненту заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Функционал работает без доплат даже в роуминге, что делает его особенно ценным в период отпусков.

– Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил ее голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет, – отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Интересно, что многие пользователи режима «не беспокоить» активируют его на максимальный период и даже продлевают после истечения. Такие люди предпочитают общаться в мессенджерах, а все входящие звонки доверяют виртуальному секретарю.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама