С 1996 по 2008 год Василий Ковалев возглавлял ПО «Полет» и стоял у истоков создания ракет семейства «Ангара».

С 1996 по 2008 год Василий Ковалев возглавлял ПО «Полет» и стоял у истоков создания ракет семейства «Ангара».

Генерального директора Омского завода транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») Василия Ковалева наградили знаком академика Сергея Королева. Эта ведомственная награда Роскосмоса присваивается за личный вклад в реализацию космических программ и проектов.

Дело в том, что Ковалев с 1996 по 2008 год трудился на производственном объединении «Полет», одном из ведущих предприятий космической отрасли страны. Это при нем закладывались основы производства ракет семейства «Ангара».

– Когда 11 апреля текущего года запустили «Ангару» в преддверии Дня космонавтики, было очень приятно осознавать, что наш генеральный директор в свое время заложил фундамент для этого большого дела, – отметил глава концерна УВЗ Александр Потапов. – Василий Александрович, вы уникальный человек, уникальный генеральный директор, мы дорожим вами и думаем, что еще многое будет сделано под вашим руководством.

О вручении Василию Ковалеву высокой награды высказался нынешний руководитель «Полета» Виктор Шулико.

– Василий Ковалев возглавил «Полет» в то время, когда предприятие вошло в состав Космического центра имени М. В. Хруничева и подключилось к выпуску ракет-носителей «Протон» и «Рокот»; вплотную приступило к реализации национального проекта по изготовлению ракет семейства «Ангара». Василий Александрович стоял у самых истоков этого нелегкого дела, и, безусловно, именно его профессионализм, глубокое знание основ ракетного производства позволили встать на путь освоения новых изделий на омской земле, – сказал Шулико.

Сегодня огромный опыт и высочайший управленческий уровень Василия Ковалева востребованы на «Омсктрансмаше». Благодаря его руководству предприятие входит в число лучших в стране.

На фото: глава областного Минпрома Андрей Посаженников вручает гендиректору «Омсктрансмаша» Василию Ковалева знак академика Королева.