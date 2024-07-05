Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Первая туристическое агентство

Состоялась она в Англии, ее организовал предприниматель и общественный деятель Томас Кук. В частности, он известен как борец за трезвый образ жизни, в тогдашней Англии пьянство было распространенным пороком. Кук возглавлял Общество трезвости в своем родном графстве Дербишир. Чтобы привлечь внимание к проблеме, он действовал нестандартно: устраивал для членов общества пикники и прочие активности.

Ну а 5 июля 1841 года 570 участников общества вместе с Куком отправились на съезд из Лестера в Лафборо. Это была в увлекательная поездка по железной дороге, открытой в 1840 году. Стоимость билета для каждого составила один шиллинг. В пути Томас подкармливал путешественников бутербродами, закупленные на его же средства. Надо сказать, не слишком большие. Акция сработала, и вскоре железнодорожные компании стали регулярно предоставлять Куку скидки на организацию таких поездок, а он привлекал все больше пассажиров. Сработал принцип: максимум выгоды для максимального количества людей по минимальной цене. А предприимчивый Кук в том же году основал собственное туристическое агентство, ставшее первым в истории. Со временем стали подтягиваться туристы из-за океана.

Олимпийский Париж

5 июля 1924 года в Париже состоялось открытие VIII летних Олимпийских игр, которым довелось в некотором роде стать уникальными: во второй раз их принимал Париж. Произошло это не случайно: в 1924 году исполнилось 30 лет современному олимпийскому движению, и поскольку его основатель Пьер Де Кубертен француз, то и было решено провести состязания в столице его родины.

Как показали события, решение было не напрасным: игры стали рекордными как по количеству зрителей – 625 821 человек, так и по числу непосредственных участников – за медали боролись 3092 атлета из 44 стран. Впервые здесь прозвучал и знаменитый девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее!» Также Олимпиада стала последней, подготовкой которой руководил Кубертен. После ее окончания он покинул пост главы МОК, уступив его бельгийцу Анри де Байе-Латуру.

Ну а уже совсем скоро, 26 июля, Париж примет третьи в своей истории летние игры и станет таким образом трижды олимпийским.

Появление бикини

И снова о Париже. Спустя 22 года после второй Олимпиады здесь состоялся показ мод. Одной из его участниц Мишелин Бернардини было не привыкать эпатирорвать публику, особенно ее мужскую часть – 18-летняя красотка танцевала стриптиз в местном мюзик-холле Казино де Пари. Потому-то ее и пригласил дизайнер Луи Реар продемонстрировать новый тип женского купальника – раздельный. А на это никто не отваживался, ведь он открывал живот и большую часть ягодиц.

5 июля консервативную публику чуть было не хватил инфаркт, и она потребовала запретить бикини. Реар на пресс-конференции пояснил, что на пошив у него ушло крайне малое количество ткани, 194 кв. см, размером с газетную фотографию. Кстати, о газете: она во время работы лежала на столе, а в ней была заметка об испытаниях атомного оружия на атолле Бикини, прошедших несколько дней назад. Так и возникло название: по задумке Реара новый купальник должен был произвести взрывной эффект, словно от атомной бомбы. Как видим, идея сработала. А красавицу Бернардини засыпали письмами поклонники. Сам бикини, правда, до 50-х годов запрещали на многих курортах. Но фильм «И Бог создал женщину» с великолепной Брижит Бардо стал еще одной бомбой, взрывная волна от которой смела все запреты.

Первая песня Элвиса Пресли

Не так давно была дата, ознаменовавшая его последний концерт в 1977 году. Но жизненные события на календарь не ориентируются. Так, 5 июля 1954 продюсер Сэм Филлипс пригласил на пробную запись в свою студию «Sun Records» малоизвестного вокалиста Элвиса Пресли в компании гитариста Скотти Мура и контрабасиста Билла Блэка.

Процесс шел ни шатко ни валко. Филлипса пара исполненных баллад не впечатлила, и он объявил перерыв. В этот момент Пресли начал наигрывать песню «That’s All Right (Mama)» американского блюзмена Артура Крудапа, но придал ей иной ритм. Мур и Блэк стали подыгрывать. Филлипс поинтересовался, чем это они занимаются. Музыканты честно ответили, что сами не знают.

– Ну-ка давайте еще разок, – попросил Филлипс.

Получилось классно. Записанная песня стала хитом местных радиостанций и спровоцировала рождение легенды: о 19-летнем певце захотело узнать большое количество людей. Впереди была яркая карьера в шоу-бизнесе и кино.

Курская битва

Фашистская Германия приступила 5 июля 1943 года к операции «Цитадель». Так началась Курская битва, беспрецедентная по количеству задействованной боевой техники и личного состава.

Разведка с обеих сторон работала неплохо, поэтому советскому командованию были известны планы вермахта, но и немцы знали, какими силами обладает Красная Армия и как готовится к предстоящей битве. У генералов были сомнения в успехе наступления, они просили Гитлера отменить операцию, но тот слишком рассчитывал на новые танки «Тигр» и «Пантера».

В битве на Курской дуге сошлись более 2 млн человек, свыше 7 тыс. танков и самоходных орудий, более 4 тыс. самолетов. В легендарном сражении под Прохоровкой участвовало до 800 советских танков и до 500 немецких. По воспоминанием очевидцев, шум был запредельным, у бойцов лопались барабанные перепонки и из ушей шла кровь. Но несмотря на экстремальные условия и большие потери, Красной Армии удалось остановить противника и перейти в контрнаступление, которое завершилось разгромом захватчиков. С тех пор войска вермахта утратили инициативу. До победы оставалось чуть меньше двух лет.

Международный день трудоголиков

Любопытно, что вчера мы писали о Международном дне отдыха от праздников. Теперь же речь идет о другой крайности – чрезмерном трудолюбии. Отдыхать нужно, поскольку это базовая потребность. Да и заезженный с легкой руки психологов «work-life balance», то есть баланс между работой и личной жизнью – на самом деле не пустой термин. Если его не соблюдать, то со временем даже самое любимое дело начнет вызывать неприязнь. Да и близкие начнут косо посматривать.

Патологические карьеристы, разумеется, могут поставить в календаре галочку, и даже вправе принимать 5 июля поздравления. Но, при всем уважении к ним, основная задача Международного дня трудоголиков – все же разъяснять людям негативные последствия этого явления.

День Афанасия Афонского

По народному календарю 5 июля выпадает на день Преподобного Афанасия Афонского, жившего в 10 веке, основателя главного монастыря святой горы Афон – Великой Лавры

Славяне считали, что если на Афанасия вечером играет месяц, то будет хороший урожай в целом. А если дождь, то удачно уродятся хлеб и лен. В этот день было принято собирать лен ранним утром по росе, ему приписывали различные целебные свойства.

Принято было 5 июля париться в бане, и как раз вениками из льна – считалось, что это исцеляет от болезней.