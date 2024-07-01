Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Первый русский автомобиль

Его увидели 1 июля 1896 года посетители Всероссийской промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Конкретной марки авто не имело, поэтому в историю вошло под названием «Автомобиль Фрезе и Яковлева». На заводе изобретателя, отставного лейтенанта Евгения Яковлева, изготовлены двигатель и трансмиссия, а на фабрике Петра Фрезе – корпус, ходовая часть и колеса.

Их творение создавалось как серийный коммерческий автомобиль. К сожалению, не сохранилось точных данных о том, сколько экземпляров произвели. А спустя два года после выставки невероятно увлеченный работой над двигателями внутреннего сгорания Яковлев умер. Ну а компаньоны такого фанатизма не проявляли. А Фрезе в 1910-м продал свою фабрику Русско-Балтийскому заводу.

Возрождение ордена Андрея Первозванного

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым российским орденом, его учредили в 1698 году при Петре I. По преданию, будущий император, вернувшись из Великого посольства в Европу, захотел основать в своей стране орден, наподобие тех, что видел в Англии.

Первым кавалером ордена Андрея Первозванного стал в 1699 году сподвижник Петра дипломат Федор Головин. Вторым – гетман Иван Мазепа в 1700 году. Впрочем, он уже через несколько лет ордена лишился. Ну а более чем за 200 лет почетную награду получили множество выдающихся военных и государственных деятелей, включая иностранцев.

Орден Андрея Первозванного упразднили декретом ВЦИК и Совнаркома в ноябре 1917 года. Но спустя 300 лет после учреждения, в 1998 году, по указу президента Бориса Ельцина орден возродили как высшую государственную награду страны. Его первым кавалером в современной России стал академик Дмитрий Лихачев.

Первый Уимблдон

Один из четырех турниров Большого шлема (наряду с US Open, Australian Open и Ролан Гаррос) начинался скромно. Первый в истории Уимблдон стартовал 1 июля 1877 года. 147 лет назад на него заявились 22 игрока, а победил англичанин Спенсер Гор.

Разумеется, тогда никто не подозревал, до какого статуса эти соревнования дорастут со временем. Турнир проходил на кортах Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса, и с тех пор большинство игр проводится там. От других турниров Большого шлема Уимблдон отличается несколькими особенностями. Во-первых, участники играют только на травяных кортах. Во-вторых, только в белой одежде и с весьма незначительными послаблениями. В-третьих, на Уимблдоне царит клубная атмосфера: Всеанглийский клуб следит за дресс-кодом для своих членов и даже для зрителей, правда, к последним требований стало меньше. В-четвертых, одной из фишек турнира стала клубника со сливками, которой угощают и зрителей, и спортсменов.

За эти 147 лет турнир повидал немало выдающихся теннисистов, а из крупного спортивного события перерос в целый культурный феномен. На его кортах разворачиваются не только яркие поединки, но и действие художественных фильмов и литературных произведений.

День ветеранов боевых действий

Официального статуса он не имеет. За эту дату в 2009 году проголосовали более 3 тыс. ветеранов. Предполагалось учредить день памяти всех россиян, участвовавших в боевых действиях, проходивших позже 1945 года. Их было немало, и шли они в разных точках земного шара.

Результаты ветеранского голосования зафиксировали в специальном документе и обратились в правительство РФ с просьбой учредить такой день памяти. Впрочем, на государственном уровне вопрос так и не решен. Власти считают, что подобный праздник уже существует – 15 февраля. В этот день в 1989 году состоялся вывод советских войск из Афганистана, поэтому его и можно считать данью памяти соотечественникам, которые исполняли служебный долг за пределами Родины.

Взрыв на Бикини

В 1946 году в США на атолле с игривым названием Бикини игры велись нешуточные: здесь проходило первое послевоенное испытание атомной бомбы. Его целью было проверить действие атомного оружия на кораблях. Для этого в лагуне атолла бомбу (объект «Эйбл») сбросили на 73 устаревших корабля.

Это были первые атомные испытания, проведенные на Маршалловых островах, и первые, о которых объявили публично. Присутствовали иностранные гости и пресса, даже от Советского Союза. Среди них – руководитель циклотронной лаборатории Радиевого института АН СССР Михаил Мещеряков и эксперт при представителе СССР в Комиссии ООН по контролю над атомной энергией Семен Александров.

Масштабные испытания продолжились. Из-за этого Бикини стал непригодным для сельского хозяйства и рыболовства и долгое время был необитаемым.

Ярила и День Козьмы и Дамиана

По народному календарю, 1 июля – Ярилин день. Всем дням день. Ярила – это добрец-молодец, скачущий по Руси на белом коне. В левой руке у него пучок ржи, а в правой – палица. В этот день устраивались ярмарки с песнями, плясками и кулачными боями.

Июль на Руси называли грозником, потому что он дубы калечит и молнии мечет. Считалось, если гром глухой, то пойдет слабый дождь, ну а если громкий – быть ливню.

1 июля отмечается и День святых мучеников и чудотворцев Козьмы и Дамиана. На Руси с ним связывали начало покосов: Кузьмы и Демьяны пришли – на покос пошли.