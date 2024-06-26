Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Первая в мире АЭС

70 лет назад, в 1954 году, была запущена первая в мире атомная электростанция – Обнинская. Строить ее начали в 1952-м. На станции установили водоохлаждаемый канальный уран-графитовый энергетический реактор АМ-1, буквы означали «атом мирный». Впрочем, есть и другая версия расшифровки этой аббревиатуры – «атом морской». Рассматривали возможность установки таких ядерных реакторов на кораблях и подводных лодках. Но для них они оказались слишком громоздкими, так что идея утратила перспективу.

А буква М в сокращении так и осталась со значением «мирный». Мирно, без экстремальных происшествий, закончила свою работу и Обнинская АЭС, прослужив стране почти 50 лет. Став в свое время первой в мире, она сумела отличиться и здесь, оказавшись 29 апреля 2002 года первой остановленной атомной электростанцией в России.

Сегодня на ее территории работает музей.

Принят Устав ООН

В этот день 1945 года в США на Сан-Францисской конференции собрались делегаты из 50 стран мира и утвердили устав будущей международной организации.

Разрабатывать его начали еще во время Второй мировой войны. В уставе 19 глав, состоящих из 111 статей. Там прописаны все фундаментальные принципы деятельности ООН. Ровно через четыре месяца – 26 октября 1945 года – устав вступил в силу.

Последний концерт Элвиса Пресли

26 июня 1977 года в Индианаполисе прошел концерт Элвиса Пресли, которому было суждено стать последним. Шоу, собравшее 18 тыс. зрителей, не особенно отличалось от предыдущих – король рок-н-ролла к этому времени давно не был тем энергичным белозубым красавцем, зажигающим публику. Сказались не слишком здоровый образ жизни, а еще четыре травмы головы, полученные в разное время. Четвертая была особенно сильной, а эффект усугубили множество лекарств, которые он с тех пор вынужден был принимать – от обезболивающих до снотворных. Это сделало музыканта практически наркозависимым и к тому же жутко подозрительным.

Повторим: последний концерт не слишком отличался от прошедших. Правда, если верить сведениям, в этот раз Элвис почему-то представил со сцены всех важных людей в его жизни. Символично.

После концерта Пресли вернулся в свое поместье Грейсленд и готовился к следующим гастролям. Их намечали на 17 августа. А 16 августа легендарного певца и актера обнаружила мертвым его девушка Джинджер Олден. Сообщалось, что в этот день он принял две дозы успокоительного. Медицинская экспертиза пришла к выводу, что сердечная недостаточность вызвана чрезмерным количеством различных принимаемых медикаментов.

Международный день борьбы с наркотиками

Дату для этого дня установила Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1987 года. Таким образом демонстрировалась решимость усилить работу и международное сотрудничество, чтобы построить общество, свободное от наркомании.

Напомним, был конец 1987 года. Почти за 80 лет до этого момента, в феврале 1909 года, предприняли первую официальную международную попытку для борьбы с засильем дурманящих средств. Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе Российская империя, пыталась найти способы ограничить ввоз наркотиков из азиатские страны.

Увы, но даже сейчас, более 100 лет спустя, наркомания остается нерешенной проблемой и является одним из самых крупных пороков общества.

Акулина-гречишница

В народном календаре 26 июня – день Акулины-гречишницы. В ясную погоду в этот день сеяли гречиху.

Считается, что с этой даты начинают особенно активничать различные насекомые: мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. Не дают покоя они не только людям, но и скоту, который из-за их назойливости бегает по полю, задрав хвост.

Подмечено, что огурцы, посаженные на гречишницу, созревали кривыми. Отсюда пошло еще одно название этого дня, рифмованное: Акулины – кривые огурины. В этот день люди не работали, чтобы урожай гречихи был добротным. А еще на Акулину варили мирскую кашу и раздавали нищим.

Всемирный день охлаждения

Впервые его отметили недавно, 26 июня 2019 года. Учреждали Всемирный день охлаждения в качестве специального дня осведомленности, посвященного холодильным технологиям. Идея пришла в голову консультанту по холодильному оборудованию и бывшему президенту британского Института холода Стивену Гиллу. С тех пор 26 июня ежегодно подчеркивается важность холодильных технологий, ведь люди пользуются ими практически ежедневно.

Учитывая, какая погода в эти дни стоит в Омске, хочется тоже присоединиться к празднованию Всемирного дня охлаждения.